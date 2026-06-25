25.06.2026 11:10 Staatspreis für Baukultur geht nach Leipzig - und zwar doppelt

Zwei Leipziger Projekte haben den Sächsischen Staatspreis für Baukultur abgeräumt. Erstmals hat es zwei erste Plätze bei der Preisverleihung gegeben.

Von Annika Rank

Leipzig - Zwei Leipziger Projekte haben den Sächsischen Staatspreis für Baukultur abgeräumt. Erstmals hat es zwei erste Plätze bei der Preisverleihung gegeben.

Die Umnutzung der Connewitzer Maschinenhalle verbindet nach Einschätzung der Jury die Kombination von Lowtech und Hightech auf perfekte Art und Weise. © SMIL/Sebastian Schels In dem Wettbewerb unter dem Motto "Bauen im Spannungsfeld von Hightech und Lowtech" konnten sich die Projekte "Umnutzung Maschinenhalle zu Atelier- und Büroflächen in Leipzig-Connewitz" und "Wachposten der Polizei am US-Generalkonsulat in Leipzig" durchsetzen.



Sachsens Bauministerin Regina Kraushaar (62, CDU) lobt: "In Connewitz wird eine historische Maschinenhalle mit wenigen, präzisen Eingriffen zu einem zeitgemäßen Arbeitsort. Am US-Generalkonsulat wird aus einer streng funktionalen Sicherheitsaufgabe ein sorgfältig gestaltetes Stück Stadtraum. Das ist innovativ und bodenständig zugleich." So wurde die historische Substanz der denkmalgeschützten Maschinenhalle in Connewitz clever weiterverwendet, sodass auch das begrenzte Budget ausreichte. In der Halle sind nun flexible Atelier- und Büroflächen vorhanden.

Sachsens Bauministerin Regina Kraushaar (62, CDU) auf dem Rundgang durch die nominierten Projekte. © SMIL/Rafael Sampedro

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Sächsischer Staatspreis ist mit insgesamt 50.000 Euro dotiert