Stark! Rainer König kehrt als "August der Schwache" zurück

Moritzburg - "August der Schwache" kommt zurück! Ab 1994 feierte das Sommertheater-Stück des "Theater 50" ausverkaufte Vorstellungen in Moritzburg. Jetzt lebt der Publikumsliebling für einen Tag neu auf. Am 20. Juni ist die alte Komödie als kleine 45-Minuten-Variante auf Schloss Maxen zu sehen. Damals und heute in der Titelrolle: Schauspieler und Pantomime Rainer König (71).