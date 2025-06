Steigende Kosten verhindern mehr Wohnungs-Neubau in Sachsen

Alles in Kürze

Der Großteil sei aber erneut in Instandhaltung und Modernisierung geflossen, für Neubau hätten nur 46 Millionen Euro zur Verfügung gestanden, so Philipp.

Die Baupreise steigen dem Verband zufolge zwar nicht mehr so drastisch wie in den Vorjahren. Aber ein Plus von 3,3 Prozent bei Neubauten und 3,7 Prozent bei Instandhaltung bleibe spürbar.