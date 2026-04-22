Steinmeier besucht sächsischen Jugendwerkhof: DDR-Heimkinder dürfen nicht vergessen werden

Torgau - Hinter Mauern und Wachtürmen wurden Jugendliche in Torgau zu sozialistischen Persönlichkeiten umerzogen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70, SPD) hat ehemalige DDR-Heimkinder in Torgau getroffen. Dabei betonte er: Ihr Schicksal dürfe nicht in Vergessenheit geraten.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70, SPD) vor einer Arrestzelle der Gedenkstätte Jugendwerkhof in Torgau. In der Einrichtung sollten Jugendliche innerhalb weniger Monate zu "sozialistischen Persönlichkeiten" umerzogen werden sollten. © Jens Schluter/AFP POOL/dpa

Die jungen Menschen, die hier waren, seien ihrer Jugend und ihrer Würde beraubt worden, sagte Steinmeier nach einem Besuch der Gedenkstätte "Geschlossener Jugendwerkhof" in Torgau. "Diese Kinder und Jugendlichen gehörten zu den verwundbarsten Opfern." Über ihr Leid sei noch viel zu wenig bekannt.

Die Begegnungsstätte erinnert seit 1998 an die haftähnlichen Zustände, unter denen die Jugendlichen zu DDR-Zeiten in Torgau zu "sozialistischen Persönlichkeiten" umerzogen werden sollten.

Der "Geschlossene Jugendwerkhof" glich mit seinen drei Meter hohen Mauern, den Wachtürmen, den Diensthunden und den vergitterten Fenstern schon äußerlich einem Gefängnis.

Von 1964 bis 1989 wurden laut Angaben der Gedenkstätte 4046 Jugendliche eingewiesen. Offiziell war es die einzige geschlossene Heimeinrichtung der DDR. Insgesamt durchliefen von 1949 bis 1989 etwa 135.000 Kinder und Jugendliche solche Umerziehungseinrichtungen in der DDR.