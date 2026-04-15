Steuererklärung in Sachsen mit nur einem Klick!

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Sachsens Finanzminister Christian Piwarz ist mit der neuen Möglichkeit für die Abgabe der Steuererklärung KONSENS ganz zufrieden.

Von Thomas Staudt

Dresden/Berlin - Sachsens Finanzminister Christian Piwarz (50, CDU) ist mit der neuen Möglichkeit für die Abgabe der Steuererklärung KONSENS ganz zufrieden. "Damit bündeln wir unsere Kräfte über Ländergrenzen hinweg", so Piwarz in einer Mitteilung.

Findet die "Steuererklärung mit einem Klick" gut: Sachsens Finanzminister Christian Piwarz (50, CDU).
Findet die "Steuererklärung mit einem Klick" gut: Sachsens Finanzminister Christian Piwarz (50, CDU).  © Robert Michael/dpa

Der Clou dabei: Die Steuererklärung muss niemand mehr selbst machen.

Registrierte Nutzer der "MeinELSTER+"-App erhalten von ihrem Finanzamt eine fertige Steuererklärung mit allen vorhandenen Daten für das Steuerjahr 2025 direkt aufs Handy, das Tablet oder den PC.

Prüfen, mit einem Klick absenden, fertig. Änderungen oder Anpassungen sind jederzeit möglich.

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"Für Sachsen bedeutet das: moderne IT, effiziente Verfahren und spürbare Erleichterungen für Bürgerinnen und Bürger", sagte Piwarz und sprach von einem zentralen Baustein für eine zukunftsfähige Steuerverwaltung.

Ab Juli soll der neue digitale Service auch in Sachsen funktionieren, allerdings noch nicht für alle.
Ab Juli soll der neue digitale Service auch in Sachsen funktionieren, allerdings noch nicht für alle.  © Oliver Berg/dpa
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Der Service startet zunächst für ledige, kinderlose Beschäftigte sowie für Ruheständler, die über Lohn/Gehalt bzw. Rente/Pension hinaus keine weiteren Einkünfte haben. Anmelden kann man sich bereits, nutzbar soll der Service aber erst ab Juli sein.

Titelfoto: Oliver Berg/dpa

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