Mehr Einnahmen als erwartet: Stattliche Erbschaft macht Sachsen wieder "flüssiger"

Dresden - Bund runter - Freistaat rauf: Bei der Mai-Steuerschätzung entfallen auf Berlin 81 Mrd. Euro weniger im Vergleich zur letzten Schätzung vom Oktober. Dresden darf dagegen mit 121 Mio. Euro mehr rechnen. Das liegt auch an einem Milliardenerbe in einem benachbarten Bundesland.

Bei der Erstattung des Millionenbetrags aus Mindereinnahmen für die sächsischen Städte und Gemeinden ist der Landtag am Zug. Die Abgeordneten müssen die Zahlungen absegnen. Dafür ist ein Änderungsantrag zum Haushaltsentwurf erforderlich. Den wird nach ersten Ankündigungen wohl die Koalitionsregierung einbringen. © dpa/Foto: Robert Michael

Dabei handelt es sich nach TAG24-Informationen um Bayern. Die Gelder sollen aus einer Unternehmensstiftung stammen. Genaueres ist nicht bekannt.

Finanzminister Christian Piwarz (49, CDU) ließ in der am Dienstag anberaumten Kabinettspressekonferenz nur so viel durchblicken, dass der Milliardenbetrag - wohl entsprechend der Einwohnerzahl - auf die Bundesländer aufgeteilt wurde.

Danach entfielen auf Sachsen laut Piwarz rund 130 Mio. Euro. "Ein einmaliger Sondereffekt", so der Finanzminister. Um wen es sich bei dem Erblasser handelt, ist nicht restlos klar. Offenbar geht es um den 2021 mit 79 Jahren in München verstorbenen Heinz Hermann Thiele.

Er hatte mit den Konzernen Knorr-Bremse und Vossloh Milliarden gemacht. Knorr-Bremse unterhält (noch) einen Produktionsstandort in Dresden, Vossloh ein Servicecenter in Leipzig.