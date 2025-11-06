Störung in Sachsen: Hier fallen mehr als zwei Wochen lang alle Züge aus

Glashütte - Massive Probleme auf der Müglitztalbahn! Zwischen Glashütte und Altenberg im Osterzgebirge fallen mehr als zwei Wochen lang außerplanmäßig alle Züge aus.

Züge der RB72 können wegen Infrastrukturmängeln seit Mittwochnachmittag nur zwischen Heidenau und Glashütte verkehren. (Archivfoto) © Max Patzig

"Der Grund dafür sind Schäden am Gleis-Oberbau im Bereich eines Bahnübergangs", erklärte VVO-Sprecher Christian Schlemper (47) auf TAG24-Anfrage.

Man sei am Mittwochnachmittag unvermittelt vom Infrastrukturbetreiber DB InfraGO über die damit verbundene Sperrung informiert worden. "Der eingerichtete Ersatzverkehr läuft mittlerweile stabil."

Die Reisezeit für betroffene Fahrgäste verlängere sich um rund zehn Minuten.

"Nach aktuellem Stand dauert die Reparatur bis einschließlich 23. November", so Schlemper.