Strommast besetzt, Frau gefunden: Storch Gustav besiegt (vorerst) den Energiekonzern

Kamenz - Storch Gustav will einfach ins Zentrum von Döbra (bei Kamenz ): Nachdem Energieversorger SachsenNetze sein Nest am Gründonnerstag auf einem zentralen Strommast entfernt hatte , begann er etwas weiter den nächsten Mast zu besetzen. Da er dort mittlerweile eine Frau gefunden hat, darf er für diese Saison da auch bleiben.

Nur die Liebe zählt: Mittlerweile ist auch eine Frau bei Gustav eingezogen. © Holm Helis

Auf den geräumten Mast gab es kein Zurück mehr: Nachdem ihn der kleine Abweiser nicht am Nestbau gehindert hatte, setzte der Stromversorger dort einen größeren hin.

Gustav sah sich diesen an, entschied dann wohl, dass ein Nestbau an anderer Stelle sinnvoller wäre. Doch auf den extra für ihn auf einer Wiese errichteten Mast ohne Stromleitungen führt wohl kein Weg. Stattdessen nistete er wieder in der Mühlstraße, rund 150 Meter entfernt.

Für den Netzbetreiber nicht der ideale Platz. "Von dem Strommast führen sowohl Niederspannungs- als auch Straßenbeleuchtungsleitungen ab", sagt Sprecherin Johanna Lemke (44). "Während die Niederspannungsleitungen isoliert sind, sind die Leitungen der Straßenbeleuchtung unisoliert."

Herabfallendes Nistmaterial könne zu Kurzschlüssen führen, Storchenkot wiederum die Isolierung zersetzen.