Straße vor Oberschule in Pirna abgesackt!

Pirna - Auf der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Pirna ist vor der Goethe-Oberschule die Straße abgesackt.

Zur Schadensbehebung und Ursachenermittlung wurde die Straße seit Dienstagmittag voll gesperrt.

"Der Verkehr wird während der Maßnahme über die Nicolaistraße umgeleitet. Die Einbahnstraßenregelung auf der Külz-Straße wird aufgehoben, um Anwohnern und Lieferanten die Zufahrt zu gewährleisten", erklärt ein Rathaussprecher.

Die Sperrung wird voraussichtlich eine Woche andauern. Für aktuelle Informationen: pirna.de/verkehr.