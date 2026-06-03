Straße vor Oberschule in Pirna abgesackt!
369 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Pirna - Auf der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Pirna ist vor der Goethe-Oberschule die Straße abgesackt.
Zur Schadensbehebung und Ursachenermittlung wurde die Straße seit Dienstagmittag voll gesperrt.
"Der Verkehr wird während der Maßnahme über die Nicolaistraße umgeleitet. Die Einbahnstraßenregelung auf der Külz-Straße wird aufgehoben, um Anwohnern und Lieferanten die Zufahrt zu gewährleisten", erklärt ein Rathaussprecher.
Die Sperrung wird voraussichtlich eine Woche andauern. Für aktuelle Informationen: pirna.de/verkehr.
Titelfoto: Daniel Förster