Streit im Wohnblock eskaliert: Mann zückt ein Messer - Festnahme!

Bad Düben - Die Polizei musste am Montagabend zu einem Großeinsatz nach Bad Düben im Landkreis Nordsachsen ausrücken. Ein Streit eskalierte.

Die Polizei rückte mit mehreren Einsatzkräften aus. © EHL Media/Rico Welzel

Auf TAG24-Anfrage bestätigte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen, dass gegen 20 Uhr eine "häusliche Auseinandersetzung" im Windmühlenweg in Bad Düben aus dem Ruder lief.

Dabei zückte ein Mann nach TAG24-Informationen ein Messer, wodurch eine Person verletzt wurde. Der Polizeisprecher bestätigte vorerst nur, dass es sich um einen gefährlichen Gegenstand handelte.

Die Polizeibeamten konnten ihn stellen und vorläufig festnehmen.

Unbestätigten Informationen zufolge soll es sich dabei um einen 22-jährigen Mann handeln. Wieso der Streit eskalierte, ist noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen.