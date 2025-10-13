 8.461

Früher gab es hier Semmeln, Gurken und Seife: Er macht aus alten DDR-Kaufhallen moderne Wohnungen

Einst galt Hoyerswerda in der DDR als Vorzeigemodell des Aufschwungs, angetrieben vom Braunkohleabbau und der Industrie.

Von Jakob Anders

Hoyerswerda - Ihre Blütezeit hat die Stadt längst hinter sich. Einst galt Hoyerswerda in der DDR als Vorzeigemodell des Aufschwungs, angetrieben vom Braunkohleabbau und der Industrie. Seit der Wende haben viele Einwohner längst das Weite gesucht, die Stadt schrumpft. Diesen Trend macht sich der gelernte Malermeister Stefan Kowalla (41) zunutze, der eigenhändig den Strukturwandel in der Oberlausitz vorantreibt.

Die ehemaligen HO-Kaufhallen erstrahlen als neuer Wohnraum im Zentrum Hoyerswerdas.
Die ehemaligen HO-Kaufhallen erstrahlen als neuer Wohnraum im Zentrum Hoyerswerdas.  © Thomas Türpe

Zehn Wohnkomplexe (WK) wurden in Hoyerswerda aus dem Boden gestampft und damit auch zehn Kaufhallen errichtet, in denen die Anwohner Waren des täglichen Bedarfs erwerben konnten.

Nach der Wende blieb der Leerstand jahrzehntelang ungenutzt, bis Kowalla eine Idee hatte: "Man kann individuelle Wohnungen einbauen, die aber doch aus den gleichen Bausteinen bestehen."

Wo einst Semmeln, Gurken oder Seife über die Ladentheke gingen, sind mittlerweile noble Wohnungen entstanden.

2021 schloss Kowalla den Umbau der Kaufhalle im WK 5 ab - und alle 16 Wohnungen sind vermietet. Im letzten Jahr wurde der Bau im WK 4 abgeschlossen, in dem acht Wohnungen entstanden. Aktuell laufen die Arbeiten an der dritten Kaufhalle im WK 6.

Hier sollen die Wohnungen 2027 bezugsfertig sein: "Eine Besonderheit ist, dass alle Wohnungen barrierefrei und voll unterkellert sind, sodass jeder Mieter seine Tiefgarage hat."

Hatte als Kaufhalle ausgedient und wird nun wiederbelebt.
Hatte als Kaufhalle ausgedient und wird nun wiederbelebt.  © Thomas Türpe
Der Innenraum der einstigen Kaufhallen ist nicht wiederzuerkennen. Maisonette statt Gemüseregal.
Der Innenraum der einstigen Kaufhallen ist nicht wiederzuerkennen. Maisonette statt Gemüseregal.  © Thomas Türpe
Einst waren zehn HO-Kaufhallen für jeweils einen der zehn Wohnkomplexe in der DDR-Vorzeigestadt angelegt.
Einst waren zehn HO-Kaufhallen für jeweils einen der zehn Wohnkomplexe in der DDR-Vorzeigestadt angelegt.  © picture alliance / ZB
Stefan Kowalla (41) macht Einkaufshallen zu coolen Loft-Wohnungen.
Stefan Kowalla (41) macht Einkaufshallen zu coolen Loft-Wohnungen.  © Thomas Türpe

Attraktive Wohnungen für Hoyerswerda

Die Zielgruppe sei dabei nicht etwa eine junge und besserverdienende Schicht, sagt der Baumeister: "Es gibt Rentner, die nach dem Auszug ihrer Kinder allein in ihren Häusern im Umland sitzen. Auch sie sollen von meinen Wohnungen profitieren."

In Leipzig geboren, zog Kowalla als Elfjähriger nach Hoywoy. Die jahrelangen Kontakte zu den Handwerkern vor Ort zahlen sich aus.

Er greift aber als gelernter Handwerksmeister auch gern mal selbst zum Stemmhammer oder zur Flex: "Ich bin sozusagen Arbeiter und Immobilienmakler in Personalunion ..."

