Freie Sachsen gehen gegen OB-Wahlergebnis in Aue vor

Aue-Bad Schlema - Nach dem Sieg des CDU-Kandidaten Marcus Hoffmann (41) bei der Oberbürgermeisterwahl in Aue-Bad Schlema haben die rechtsextremen Freien Sachsen nach eigenen Angaben Einspruch eingelegt. Das teilten der laut amtlichem Wahlergebnis unterlegene Kandidat Stefan Hartung (37) und der Parteivorsitzende Martin Kohlmann (48) am Freitag in einem Video mit, das die Partei in sozialen Netzwerken verbreitete.

Laut Stefan Hartung (37, rechtsextreme "Freie Sachsen") sei die Briefwahl intransparent und gehöre auf den Prüfstand. © Ralph Kunz

In einem 15-seitigen Brief listet Kohlmann Hinweise auf angebliche Rechtsverstöße auf. Unklar ist, ob das Schreiben bereits beim Landratsamt des Erzgebirgskreises eingegangen ist. Zuvor hatte die Freie Presse berichtet.

Hartung begründete den Einspruch unter anderem mit Zweifeln am Briefwahlergebnis. Dieses habe am Wahlabend des 7. Juni den Ausschlag zugunsten des CDU-Kandidaten Hoffmann gegeben. Er kam auf 5007 Stimmen, Hartung auf 4499. Aus seiner Sicht gebe es Auffälligkeiten, sagte Hartung. "Wir haben jetzt in den letzten Tagen oder Wochen die Vorgänge sehr intensiv geprüft, haben dort viele Hinweise auch gesammelt, die uns zugegangen sind."

Kohlmann, der zugleich auch Jurist ist, listet in dem Schreiben mehrere Beanstandungen auf. Demnach gebe es Hinweise, dass die Wahl durch "eine außenstehende Person" illegal beeinflusst worden sei. Ein Arzt der Stadt habe Patienten angeschrieben und ihnen eine Wahlempfehlung gegeben. Dies sei ein Datenschutzverstoß und könne die Wahl widerrechtlich beeinflusst haben, behauptet Kohlmann.

Geprüft werden solle zudem eine aus seiner Sicht ungewöhnlich hohe Zahl ungültiger Stimmen in einem Briefwahlbezirk. Auch sei eine Wahlurne angeblich nicht ordnungsgemäß versiegelt gewesen.