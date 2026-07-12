Tiger- und Buschmücken in Sachsen auf dem Vormarsch? Das sagen Experten

Dresden - Neue Mückenarten wie die als Überträger tropischer Krankheiten bekannte Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus) und die Asiatische Buschmücke (Aedes japonicus) werden sich auch in Sachsen weiter behaupten.

Die Asiatische Tigermücke ist durch ihr schwarz-weißes Muster erkennbar. Die Asiatische Buschmücke sieht ihr zum Verwechseln ähnlich. © Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa

"Die Modellierungen auch für die Tigermücke sind so, dass sie sich hier fest etablieren wird", sagte der Insektenkundler Matthias Nuß der Deutschen Presse-Agentur.

Es sei nur eine Frage der Zeit, bis es weitere Fundpunkte innerhalb Dresdens, aber auch in anderen Ortschaften geben werde, ist sich der Leiter der Abteilung Museum für Tierkunde in den Naturhistorischen Sammlungen Dresden sicher. Zunehmend mildere Temperaturen im Winter begünstigten dies zusätzlich.

Insektenforscher Nuß und sein Team haben 2025 ein umfassendes Monitoring des Mückenvorkommens im Großraum Dresden durchgeführt und dabei 25 der in Deutschland bekannten 53 Mückenarten nachgewiesen.

Demnach ist besonders die Asiatische Buschmücke bereits jetzt weit verbreitet, wie das Team anhand von eingesendeten Proben nachweisen konnte. Die Daten, die auf dem Mitmach-Portal "Insekten-Sachsen" online einsehbar sind, zeigen für die Buschmücke neben dem Großraum Dresden etwa Nachweise bis nach Meißen, aber auch in Döbeln, Chemnitz, dem Erzgebirge und dem Vogtland.

Die Buschmücke sehe der Tigermücke zum Verwechseln ähnlich, sei aber weniger gefährlich. Grundsätzlich sei zwar auch die Buschmücke in der Lage, tropische Krankheiten wie das Dengue-Fieber zu übertragen. "Aber die Krankheitsübertragung erfolgt bei ihr nicht mit der Zuverlässigkeit wie bei der Tigermücke", so Nuß.

Die beiden eingeschleppten Mückenarten sind deutlich kleiner als die in Deutschland verbreitete Gemeine Hausmücke (Culex pipiens). Erkennbar sind sie vor allem durch ihr auffälliges schwarz-weißes Muster.