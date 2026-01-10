Totalausfall: Vodafone-Kunden seit Tagen von der Außenwelt abgeschnitten

Zittau - Fernsehen, Internet und Telefon gelten längst als unverzichtbarer Standard in jeder deutschen Wohnung … sollte man meinen. Denn in einem Wohnblock in Zittau herrscht seit fast zwei Wochen Funkstille: Zwölf Vodafone-Kunden sind nach einem technischen Defekt von den wichtigen Kommunikationsmitteln abgeschnitten.

Aufgrund eines Kabelschadens sitzt Torsten Neumann (61) seit Tagen vor einem funktionslosen Fernseher. © Rafael Sampedro/foto-sampedro.de

Einer der betroffenen Kunden an der Zittauer Hainstraße ist Torsten Neumann (61): "Es gab nur die Meldung am 29. Dezember, dass eine Störung vorliegt. Keine weitere Info, keine Möglichkeit, über die Hotline etwas zu erfahren."

Neumann ist schwerbehindert, leidet an "Schmerzen in Wirbelsäule und Gelenken". Internet und Fernsehen sind für ihn zentrale Verbindungen zur Außenwelt. Der Ausfall trifft ihn besonders hart.

Seiner Nachbarin Liselotte Kroschwald (87) geht es nicht besser. Um überhaupt an Informationen zu gelangen, nutzt die Seniorin ein altes DDR-Radio und bringt die aktuellen Verhältnisse auf den Punkt: "Die Situation ist beschissen für eine ältere Person wie mich."

Auch der Wohnblock nebenan ist betroffen. Vodafone-Kunde Günther Lindner (75) spricht nach mehreren erfolglosen Versuchen, einen Servicetechniker zu erreichen, von einer "unerträglichen Lage".

Nach TAG24-Intervention ging es dann ganz schnell.