Tragödie an sächsischem Bahnhof: Arbeiter stürzt in Tank-Wagon und stirbt

Sohland an der Spree - Im Landkreis Bautzen stürzte am Samstagvormittag ein Mann (54) bei einem Arbeitsunfall in einen Tankwagon und verstarb.

Alles in Kürze

Am Bahnhof der Gemeinde Sohland an der Spree ist ein Mann in einen Tankwagon gestürzt. © Lausitznews

Gegen 11.40 Uhr fiel der Arbeiter aus noch zu ermittelnder Ursache am Bahnhof der Gemeinde Sohland an der Spree in einen Tankwagon eines Güterzugs, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 erklärte.



Der Mann verstarb noch am Unfallort. Bei dem Todesopfer handelte es sich um einen 54-Jährigen, wie die Polizei in einer Mitteilung am Nachmittag bekanntgab.

Weitere Details konnte die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht geben. Die Kriminalpolizei ermittelt derweil zu den genauen Umständen des tödlichen Arbeitsunfalls.

Bildaufnahmen von Unglücksort zeigen derweil dutzende Rettungskräfte direkt neben dem Güterzug im Einsatz. Auf dem Bahnhofsgelände landete auch ein Rettungshubschrauber.