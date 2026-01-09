Superblitzer entdeckt: Hier schlittern Raser in die Falle
Heidenau - Bei winterlichen Straßenverhältnissen wacht in Heidenau (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) ein Superblitzer über den Verkehr. Wer zu stark aufs Gaspedal tritt, schlittert in die Falle.
Direkt an der Star-Tankstelle auf der S172 (Hauptstraße) in Richtung Pirna wurde das Gerät platziert.
Hier gilt Tempo 50.
Es ist ein altbekannter Standort, an dem sich der Enforcement-Trailer wieder befindet. Bereits Anfang November stand er dort - wurde damals von Unbekannten offenbar mit Warnbaken zugestellt.
Der inzwischen mit dunkler Folie beklebte Superblitzer ist seit 2023 im Einsatz. Für einen verbesserten Vandalismus-Schutz besitzt er Ultraschallsensoren, LEDs, Kameras sowie eine Aerosol-Löschanlage für mögliche Brandanschläge.
Titelfoto: TAG24