Schon wieder Streik! Sächsische Behörden legen die Arbeit nieder

Dresden - Am Dienstag drohen in Sachsen Einschränkungen bei Ämtern und Hochschulen. Denn ver.di ruft mal wieder zum Warnstreik auf.

Das Warnstreik-Schild von ver.di wird am Dienstag wieder zuhauf vor sächsischen Behördengebäuden stehen. © Stefan Sauer/dpa

Wie die Gewerkschaft mitteilte, sind von der landesweiten Arbeitsniederlegung unter anderem Landesbehörden und Studentenwerke betroffen.

Auch an Universitäten und Hochschulen in Dresden und Chemnitz kann es zu Ausfällen und eingeschränkten Angeboten kommen.

Zum Warnstreik aufgerufen sind demnach alle Tarifbeschäftigten der Länder sowie Auszubildende und Praktikanten sowie dual Studierende.

Der Ausstand betrifft Einrichtungen in Meißen, Bautzen, Görlitz, im Erzgebirgskreis, in Mittelsachsen und im Vogtlandkreis sowie in den Städten Dresden und Chemnitz. Bestreikt werden soll zudem die Sächsische Landesbibliothek.