Trauriges Ende nach 223 Jahren Tradition verhindert: Investor rettet sächsischen Glashersteller

Freital - Frohe Kunde, pünktlich zum Weihnachtsfest: Investoren haben die insolvente "Glashütte Freital GmbH" vor dem Aus gerettet.

Die Glashütte Freital GmbH hatte im Februar Insolvenz beantragt. (Archivbild) © Norbert Neumann

Der 1802 gegründete Glasproduzent hatte aufgrund der wirtschaftlichen Lage samt hoher Energiekosten Ende Februar Insolvenz beantragen müssen. Die 223-jährige Unternehmensgeschichte des sächsischen Traditionsunternehmens drohte damit ein trauriges Ende zu nehmen.

Am Dienstag, einen Tag vor Heiligabend, dann die gute Nachricht: "Für die insolvente Glashütte Freital GmbH wurde ein Investor gefunden, der die Glasproduktion am traditionsreichen Standort fortführt", gab die Geschäftsführung in einer Mitteilung bekannt.

Demnach haben ein lokaler Investor und sein Partner aus Lettland bereits am 10. Dezember die Glashütte Freital GmbH per Kaufvertrag übernommen. Neben den Produktionsanlagen wurden laut Mitteilung auch alle Mitarbeiter übernommen.

Ende Februar beschäftigte der Freitaler Glashersteller noch rund 130 Mitarbeiter. Damals hieß es, dass im Zuge von Sanierungsmaßnahmen massiv Stellen abgebaut werden müssten. Wie viele der damaligen Arbeitsplätze nun durch den Investor gerettet wurden, war noch unklar.

Geschäftsführer Göran Grosse erklärte gegenüber TAG24 am Dienstagnachmittag, dass er weitere Details zur Übernahme der Glashütte Freital zwischen den Feiertagen bekanntgeben wolle.