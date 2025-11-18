Überraschende Zahlen aus Sachsens Schulen: Ministerium spricht von "Trendwende"

Kultusminister Conrad Clemens (42, CDU) freut sich über weniger Unterrichtsausfall in Sachsen. (Archivfoto) © Thomas Türpe

Erstmals seit zehn Jahren verbucht der Freistaat einen Rückgang beim Unterrichtsausfall.

Im August sind 3,1 Prozent der planmäßigen Unterrichtsstunden ausgefallen, im September lag der Anteil bei 3,2 Prozent. In beiden Fällen stellt dies nicht nur einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr dar, sondern auch eine "Trendwende" nach zehn Jahren des Anstiegs, wie das Kultusministerium am Dienstag mitteilte.



Zum Vergleich: Im September 2024 fielen noch 3,6 Prozent der Stunden aus, im August waren es 3,7 Prozent. Allein an jenen zehn Schulen, wo im vergangenen Jahr die meisten Stunden ausgefallen waren, sank der Anteil um rund ein Drittel.

"Auf dieses Ergebnis haben wir in Sachsen lange hingearbeitet: Die Trendwende ist da! Mehr Lehrkräfte, weniger Ausfall. Zum ersten Mal seit zehn Jahren sinkt der Unterrichtsausfall - und das bei steigenden Schülerzahlen", jubelte Clemens.

Derzeit werden an sächsischen Schulen insgesamt 440.414 Schüler unterrichtet. Nur an den Grundschulen nahm die Schülerzahl aufgrund des demografischen Wandels ab. Auch die durchschnittliche Größe der Klassen (21) ging minimal zurück, nur an den berufsbildenden Schulen (19,5) stieg sie leicht an.