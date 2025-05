Umbruch mit Risiken und Chancen: Sachsens Autoindustrie will zurück in die Spur

Zwickau - Exakt vor 121 Jahren, am 10. Mai 1904, ließ August Horch die "August Horch & Cie. Motorenwerke AG" ins Zwickauer Handelsregister eintragen. Das Datum steht heute für die Erweckung des Automobilbaus in Westsachsen. Markennamen wie Horch, Autounion, Audi, Sachsenring und Volkswagen sind heute untrennbar mit Zwickau und der gesamten Region verbunden.

Jeder vierte Arbeitsplatz in der Region Zwickau/Südwestsachsen hängt an der Automobilwirtschaft. Der VW-Konzern produziert in Mosel (Zwickau) Fahrzeuge und in Chemnitz Motoren.

Wie kann diese große Tradition in die Zukunft getragen werden? Der deutsche Automobilbau steckt tief in der Krise. TAG24 hat Euch Fakten, Analysen, Stimmen und ein Interview mit Sachsens Wirtschaftsminister zusammengefasst.

Die Autokrise spürt man auch bei Porsche in Leipzig. © PR/Porsche AG/Marco Prosch

Konkret für Zwickau wurde beschlossen, dass die ID.-Modelle und der Cupra Born 2027 nach Wolfsburg und Emden wechseln. Ab 2027 soll der Audi Q4 e-tron das einzige Modell sein, das noch in Zwickau gebaut wird.

Ab 2028 ist geplant, das Modell Trinity (sollte ursprünglich in Wolfsburg gebaut werden) in Zwickau zu produzieren. Das Thema Kreislaufwirtschaft soll in Mosel neu in den Fokus rücken.

Die Absatzflaute von E-Autos trifft auch Porsche und BMW, die in Leipzig Werke besitzen. Beiden Edelmarken verzeichnen im 1. Quartal 2025 einen großen Einbruch an Einnahmen.

Sachsen ist "Autoland" und zählt zu den Top 5 der deutschen Automobil-Standorte. Volkswagen, BMW, Porsche und Mercedes-Benz lassen hier Fahrzeuge, Motoren und Batterien fertigen.

Jedes achte Automobil und 40 Prozent aller vollelektrischen Pkws, die in Deutschland gebaut werden, sind "Made in Saxony". Die Branche beschäftigt im Freistaat mehr als 93.000 Menschen. Etwa 80 Prozent davon arbeiten im Zuliefererbereich. Der Anteil der Automobilindustrie am sächsischen Industrieumsatz beträgt knapp ein Drittel.