30.000 Euro Schaden nach Unfall, Staatsstraße gesperrt

Großweitzschen - Unfall in Großweitzschen (Landkreis Mittelsachsen)!

Ein Ford stieß mit einem Honda zusammen. © EHL Media/Dietmar Thomas

Zu einem Unfall mit mehreren Verletzten kam es am Freitagnachmittag auf der Staatsstraße 34 bei Großweitzschen.

Ein Ford-Fahrer (71) war auf einem Feldweg unterwegs, der von Kleinweitzschen auf die S34 führt.

An der Einmündung wollte er dann laut Polizei nach links in die S34 einbiegen. Zur selben Zeit befuhr ein Honda-Fahrer (35) die S34 aus Richtung Eichardt in Richtung Großweitzschen.

"An besagter Einmündung missachtete der 71-Jährige die Vorfahrt des Honda-Fahrers", so die Polizei am Samstag.