A14 Richtung Leipzig: Lastwagen dreht sich plötzlich mitten auf der Fahrbahn - Stau
Grimma/OT Mutzschen - Auf der A14 stand am Mittwochabend plötzlich ein Lastwagen quer. Es bildete sich Stau.
Wie die Polizei Sachsen in den Verkehrswarnmeldungen mitteilte, kam es auf der A14 Richtung Leipzig zwischen Mutzschen und Grimma zu dem Unfall.
Wieso sich der Sattelzug plötzlich mitten auf der Fahrbahn drehte, ist noch nicht bekannt und wird von der Polizei ermittelt.
Die A14 Richtung Leipzig wurde erst voll gesperrt, später wurde ein Fahrstreifen wieder freigegeben. Es bildete sich Stau.
Autofahrer sollen die Abfahrt Mutzschen nutzen.
Wie TAG24 von vor Ort erfuhr, soll die Bergung des Lastwagens gegenwärtig andauern. Ein Bergungsunternehmen soll gerufen worden sein. Wann die Autobahn wieder komplett freigegeben werden kann, ist unklar.
Titelfoto: Sören Müller/Medienportal Grimma