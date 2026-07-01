VW Transporter und Nissan krachen zusammen: Fahrerin muss aus Auto befreit werden

Glauchau - Schwerer Unfall am Mittwochvormittag in Glauchau (Landkreis Zwickau )! Eine 55-jährige Nissan-Fahrerin musste anschließend aus ihrem Auto befreit werden.

Der Nissan wurde bei dem Unfall heftig demoliert. Um die Fahrerin zu befreien, musste zudem das Dach abmontiert werden. © Andreas Kretschel

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, krachte es gegen 8.15 Uhr auf der August-Bebel-Straße. Aus bisher noch ungeklärten Gründen fuhren ein VW-Transporter und ein Nissan ineinander.

Die 55-jährige Nissan-Fahrerin wurde dabei in ihrem Auto eingeklemmt und musste befreit werden. Dazu wurde mit einem hydraulischen Rettungsgerät das Dach abgetrennt.

Anschließend wurde die 55-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Der ebenfalls 55-jährige Transporter-Fahrer wurde ebenfalls schwer verletzt. Sein 37-jähriger Beifahrer leicht.

Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch nicht geklärt. Ob die regennasse Fahrbahn ein Auslöser war, kann bisher nicht bestätigt werden.