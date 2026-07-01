VW Transporter und Nissan krachen zusammen: Fahrerin muss aus Auto befreit werden
Glauchau - Schwerer Unfall am Mittwochvormittag in Glauchau (Landkreis Zwickau)! Eine 55-jährige Nissan-Fahrerin musste anschließend aus ihrem Auto befreit werden.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, krachte es gegen 8.15 Uhr auf der August-Bebel-Straße. Aus bisher noch ungeklärten Gründen fuhren ein VW-Transporter und ein Nissan ineinander.
Die 55-jährige Nissan-Fahrerin wurde dabei in ihrem Auto eingeklemmt und musste befreit werden. Dazu wurde mit einem hydraulischen Rettungsgerät das Dach abgetrennt.
Anschließend wurde die 55-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Der ebenfalls 55-jährige Transporter-Fahrer wurde ebenfalls schwer verletzt. Sein 37-jähriger Beifahrer leicht.
Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch nicht geklärt. Ob die regennasse Fahrbahn ein Auslöser war, kann bisher nicht bestätigt werden.
Informationen zum entstandenen Sachschaden liegen ebenfalls noch nicht vor.
Die August-Bebel-Straße war etwa zwei Stunden voll gesperrt.
Titelfoto: Andreas Kretschel