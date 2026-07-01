Peugeot-Fahrerin gerät nahe Dresden in Gegenverkehr, kollidiert mit Opel Vivaro

Bannewitz - Auf einmal geriet sie auf die Gegenfahrbahn: Am Mittwochvormittag ist eine Peugeot-Fahrerin (60) nahe Dresden mit einem Opel-Vivaro-Fahrer (66) auf der S191 kollidiert.

Der Peugeot musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. © Roland Halkasch

Wie die Polizeidirektion Dresden am Nachmittag gegenüber TAG24 bestätigte, war die 60-Jährige gegen 10.25 Uhr zwischen Rippien und der Anschlussstelle Dresden-Prohlis in den Gegenverkehr geraten.

Dort traf sie auf den Kleintransporter, verletzte sich dabei leicht. Auch der 66-jährige Fahrer des Opel Vivaro wurde leicht verletzt.