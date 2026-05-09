Abbiege-Manöver gescheitert: Behinderungen an A17-Abfahrt

Dohna - Ein Unfall sorgte am Samstagvormittag an der A17-Abfahrt Pirna (Richtung Prag) für Behinderungen. Zwei Autos krachten im Kreuzungsbereich zusammen.

An der A17-Abfahrt Pirna ging am Samstagvormittag ein Abbiege-Manöver schief. © TAG24

Gegen 11 Uhr wollte eine Toyota-Fahrerin (55) von der Autobahn nach links auf die S178a abbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem vorfahrtsberechtigten Skoda, der in Richtung Pirna unterwegs war, wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage erklärte.

"Die Frau sowie der 31-jährige Skoda-Fahrer und ein 30-jähriger Insasse wurden dabei leicht verletzt", so ein Sprecher.

Beide Autos seien nicht mehr fahrbereit gewesen und hätten abgeschleppt werden müssen.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Dohna sicherten den betroffenen Bereich ab und beseitigten ausgelaufene Betriebsmittel.