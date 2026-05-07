Seat kracht gegen Baum: Vier Verletzte bei heftigem Crash

Hohenstein-Ernstthal - Vier Personen sind bei einem Unfall am Mittwochabend bei Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau ) teils schwer verletzt worden.

Der Seat-Fahrer (18) kam von der Straße ab und knallte gegen einen Baum. © Andreas Kretschel

Kurz nach 21 Uhr war ein Seat-Fahrer (18) auf der Straße "Am Fichtenthal" aus Hohenstein-Ernstthal kommend in Richtung Callenberg unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve von der Straße abkam.

Das Auto krachte dann laut Polizei gegen einen Baum.

Durch den heftigen Aufprall wurde der Seat völlig demoliert. Der Fahrer und drei weitere Insassen - eine 22-Jährige, eine 21-Jährige und ein 18-Jähriger - wurden verletzt, drei von ihnen schwer. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Der Seat musste abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro.