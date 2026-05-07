Schwer verletzt nach Crash: Auto kommt auf nasser Straße ins Schleudern

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Zwei Personen wurden am Donnerstag bei einem Unfall im sächsischen Grimma teils schwer verletzt.

Von Lisa Marie Peisker

Grimma - Zwei Personen wurden am Donnerstag bei einem Unfall im sächsischen Grimma teils schwer verletzt.

Bilder zeigen, dass ein Audi und ein Mitsubishi beteiligt waren.
Bilder zeigen, dass ein Audi und ein Mitsubishi beteiligt waren.  © Medienportal Grimma

"13.35 Uhr haben wir Kenntnis erhalten", bestätigte Polizeisprecher Moritz Peters auf TAG24-Anfrage.

Aufgrund des starken Regens und der dadurch nassen Straße kam ein Auto ins Schleudern und stieß mit einem weiteren Auto zusammen. Eine Person wurde bei dem Unfall schwer verletzt, eine weitere leicht.

Neben Polizei und Rettungsdienst rückte die Freiwillige Feuerwehr Grimma aus.

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Auch Stunden nach dem Unfall kam es noch zu Einschränkungen im Verkehr. Laut den Warnmeldungen der Polizei Sachsen wird der Verkehr aktuell an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Eine Ölspur musste entfernt werden.
Eine Ölspur musste entfernt werden.  © Medienportal Grimma

Wie TAG24 vom Ort des Geschehens erfuhr, kam es während der Unfallaufnahme zu einem weiteren Vorfall.

Demnach habe ein vorbeifahrendes Fahrzeug eine Ölspur über der Fahrbahn verteilt, woraufhin man eine Spezialfirma zur Reinigung beauftragen musste.

Titelfoto: Medienportal Grimma

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