Fahrer verliert Kontrolle: Skoda landet bei Unfall im Erzgebirge im Graben
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Eibenstock - Am Mittwochnachmittag hat ein Unfall auf der S275 zwischen Eibenstock und Wildenthal (Erzgebirgskreis) für Verkehrsbehinderungen gesorgt.
Der Fahrer hatte aus bisher ungeklärter Ursache in einer Kurve die Kontrolle über seinen Skoda verloren und war von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug hatte noch so viel Schwung, dass es im Seitengraben rund einhundert Meter weiterrollte.
Nach ersten Angaben der Polizei vor Ort blieben sowohl der Fahrer als auch die Beifahrerin unverletzt.
An dem Skoda entstanden mehrere tausend Euro Schaden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Bergung kam es zu Verkehrsbehinderungen.
Titelfoto: Eberhard Mädler