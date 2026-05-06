Fahrer verliert Kontrolle: Skoda landet bei Unfall im Erzgebirge im Graben

Eibenstock - Am Mittwochnachmittag hat ein Unfall auf der S275 zwischen Eibenstock und Wildenthal ( Erzgebirgskreis ) für Verkehrsbehinderungen gesorgt.

Der Skoda rollte im Seitengraben noch gut einhundert Meter weiter. © Eberhard Mädler

Der Fahrer hatte aus bisher ungeklärter Ursache in einer Kurve die Kontrolle über seinen Skoda verloren und war von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug hatte noch so viel Schwung, dass es im Seitengraben rund einhundert Meter weiterrollte.

Nach ersten Angaben der Polizei vor Ort blieben sowohl der Fahrer als auch die Beifahrerin unverletzt.