Abgerutscht und umgekippt: Traktorfahrer landet im Bach

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Ein Mann ist mit seinem Traktor bei Nossen in den Eulenbach gekippt.

Von Malte Kurtz

Nossen - Ein Mann (62) ist mit seinem Traktor bei Nossen in den Eulenbach gekippt.

Der Trecker landete seitlich im Bach.
Der Trecker landete seitlich im Bach.  © Roland Halkasch

Im Zuge von landwirtschaftlichen Arbeiten auf einem Grundstück an der Eulaer Hauptstraße ist der 62-Jährige am Mittwochabend, gegen 18.45 Uhr, in den Bach gerutscht und dort umgekippt, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Donnerstagmorgen erklärte.

Der Treckerfahrer erlitt dabei leichte Verletzungen.

Infolge des Unfalls tropften zudem Betriebsstoffe aus dem Nutzfahrzeug in den Eulenbach. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Beseitigung.

Die Feuerwehr musste auslaufende Betriebsstoffe beseitigen.
Die Feuerwehr musste auslaufende Betriebsstoffe beseitigen.  © Roland Halkasch

Bildaufnahmen vom Unfallort zeigen, wie der blaue Traktor seitlich im Wasser liegt. Die angrenzende B101 musste im Zuge der Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt werden.

Titelfoto: Roland Halkasch

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