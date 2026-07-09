Abgerutscht und umgekippt: Traktorfahrer landet im Bach
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Nossen - Ein Mann (62) ist mit seinem Traktor bei Nossen in den Eulenbach gekippt.
Im Zuge von landwirtschaftlichen Arbeiten auf einem Grundstück an der Eulaer Hauptstraße ist der 62-Jährige am Mittwochabend, gegen 18.45 Uhr, in den Bach gerutscht und dort umgekippt, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Donnerstagmorgen erklärte.
Der Treckerfahrer erlitt dabei leichte Verletzungen.
Infolge des Unfalls tropften zudem Betriebsstoffe aus dem Nutzfahrzeug in den Eulenbach. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Beseitigung.
Bildaufnahmen vom Unfallort zeigen, wie der blaue Traktor seitlich im Wasser liegt. Die angrenzende B101 musste im Zuge der Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt werden.
Titelfoto: Roland Halkasch