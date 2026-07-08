Heftiger Unfall mit drei Verletzen in Sachsen: Postauto will abbiegen, dann kracht es

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Am Mittwochnachmittag kam es auf der Ohorner Straße in Hauswalde zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Postauto und Mercedes mit drei Verletzten.

Von Nick-Fabrice Vetter

Hauswalde - Schwerer Verkehrsunfall im Landkreis Bautzen! In beschaulichen Örtchen Hauswalde krachte es am Mittwochnachmittag zwischen einem Postauto und einem Mercedes.

Die linke Seite des Zustellfahrzeugs ist stark ramponiert.
Die linke Seite des Zustellfahrzeugs ist stark ramponiert.  © Rocci Klein

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Crash gegen 14.49 Uhr auf der Ohorner Straße, kurz vor dem Ortsausgang Richtung Pulsnitz.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte die Zustellerin (56) mit ihrem Postauto in ein Grundstück einbiegen. Dabei übersah sie jedoch den weißen Mercedes hinter ihr, der sie soeben überholen wollte.

Die 23-jährige Fahrerin des Daimlers konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in das Postauto.

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Dabei erlitt der 19-jährige Beifahrer der jungen Frau vermutlich schwere Verletzungen.

Aufgrund der vermutlich schweren Verletzungen des 19-jährigen Beifahrers wurde auch ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle beordert.
Aufgrund der vermutlich schweren Verletzungen des 19-jährigen Beifahrers wurde auch ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle beordert.  © xcitepress
Die Unfallstelle wurde durch die Freiwillige Feuerwehr aus Bretnig-Hauswalde abgesichert. Der Mercedes wurde heftig beschädigt.
Die Unfallstelle wurde durch die Freiwillige Feuerwehr aus Bretnig-Hauswalde abgesichert. Der Mercedes wurde heftig beschädigt.  © Rocci Klein

Sowohl die 56-jährige Mitarbeiterin der Deutschen Post als auch die Mercedesfahrerin erlitten bei dem Crash leichte Verletzungen. Der genaue Gesundheitszustand des 19-Jährigen ist derzeit noch unklar.

Titelfoto: Fotomontage: Rocci Klein, xcitepress

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