Heftiger Unfall mit drei Verletzen in Sachsen: Postauto will abbiegen, dann kracht es

Hauswalde - Schwerer Verkehrsunfall im Landkreis Bautzen ! In beschaulichen Örtchen Hauswalde krachte es am Mittwochnachmittag zwischen einem Postauto und einem Mercedes.

Die linke Seite des Zustellfahrzeugs ist stark ramponiert. © Rocci Klein

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Crash gegen 14.49 Uhr auf der Ohorner Straße, kurz vor dem Ortsausgang Richtung Pulsnitz.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte die Zustellerin (56) mit ihrem Postauto in ein Grundstück einbiegen. Dabei übersah sie jedoch den weißen Mercedes hinter ihr, der sie soeben überholen wollte.

Die 23-jährige Fahrerin des Daimlers konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in das Postauto.

Dabei erlitt der 19-jährige Beifahrer der jungen Frau vermutlich schwere Verletzungen.