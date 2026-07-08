Tödlicher Unfall in Sachsen: E-Bike-Fahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Lunzenau - Tragischer Unfall in Lunzenau ( Landkreis Mittelsachsen ) am Dienstagnachmittag: Ein E-Bike-Fahrer (69) stieß mit einem Auto zusammen. Der 69-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Für den E-Bike-Fahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolfoto) © 123rf/huettenhoelscher

Das Unglück geschah gegen 16.50 Uhr im Ortsteil Göritzhain. Der E-Biker fuhr vom Radweg "an der Bahn" auf die S242.

Eine Škoda-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und stieß mit dem Radfahrer zusammen.