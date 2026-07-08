Tödlicher Unfall in Sachsen: E-Bike-Fahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto
300 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Lunzenau - Tragischer Unfall in Lunzenau (Landkreis Mittelsachsen) am Dienstagnachmittag: Ein E-Bike-Fahrer (69) stieß mit einem Auto zusammen. Der 69-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.
Das Unglück geschah gegen 16.50 Uhr im Ortsteil Göritzhain. Der E-Biker fuhr vom Radweg "an der Bahn" auf die S242.
Eine Škoda-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und stieß mit dem Radfahrer zusammen.
"Dabei erlitt der 69-Jährige schwere Verletzungen, an denen er noch an der Unfallstelle verstarb", so eine Polizeisprecherin.
Die Staatsstraße musste anschließend für etwa drei Stunden komplett gesperrt werden.
Titelfoto: 123rf/huettenhoelscher