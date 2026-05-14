Abgestelltes Auto rollt rückwärts und landet im Bach

Callenberg - Ein abgestellter Škoda landete am Mittwoch in Callenberg (Landkreis Zwickau ) in einem Bach.

Der Škoda rollte rückwärts von einem Parkplatz und landete in einem Bach. © Andreas Kretschel

Laut Polizei stellte eine 74-Jährige das Auto am Nachmittag auf einem Parkplatz der Hohensteiner Straße ab.

"Durch unzureichende Sicherung rollte dieser rückwärts in den dahinter befindlichen Langenberger Bach", heißt es weiter.

Die Feuerwehr sicherte den Wagen bis zum Eintreffen eines Abschleppdienstes, der den Skoda dann aus dem Bach hob.