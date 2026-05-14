Abgestelltes Auto rollt rückwärts und landet im Bach
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Callenberg - Ein abgestellter Škoda landete am Mittwoch in Callenberg (Landkreis Zwickau) in einem Bach.
Laut Polizei stellte eine 74-Jährige das Auto am Nachmittag auf einem Parkplatz der Hohensteiner Straße ab.
"Durch unzureichende Sicherung rollte dieser rückwärts in den dahinter befindlichen Langenberger Bach", heißt es weiter.
Die Feuerwehr sicherte den Wagen bis zum Eintreffen eines Abschleppdienstes, der den Skoda dann aus dem Bach hob.
Aufgrund des ausgelaufenen Öls im Wasser waren weitere Maßnahmen wie eine Ölsperre nötig. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 11.500 Euro.
Titelfoto: Andreas Kretschel