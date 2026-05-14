Tödlicher Unfall im Erzgebirge: 18-Jähriger stirbt

Olbernhau - Bei einem tragischen Unfall im Erzgebirge hat am Mittwochabend ein junger Mann (†18) sein Leben verloren.

Ein 18-Jähriger verlor am Mittwochabend bei einem Unfall sein Leben. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Gegen 21.40 Uhr kam es laut Polizei zu dem schweren Crash in Olbernhau.

Der 18-jährige Honda-Fahrer war auf der Kleinneuschönberger Straße in Richtung Reukersdorf unterwegs.

Dann kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab und krachte frontal gegen einen Baum.

"Der Fahrer erlitt schwerste Verletzungen, an welchen er noch am Unfallort verstarb", so die Polizei weiter.

Der 20-jährige Beifahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.