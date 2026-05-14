Vollsperrung nach Unfall im Erzgebirge: Audi kracht gegen Baum

Zwönitz - Ein junger Mann (19) ist am Mittwochabend bei einem Baum-Crash im Erzgebirge verletzt worden.

Der Audi krachte auf der Dorfchemnitzer Straße (S257) gegen einen Baum. © André März

Kurz vor 22 Uhr war der Audi-Fahrer auf der Dorfchemnitzer Straße (S257) aus Richtung Zwönitz in Richtung Dorfchemnitz unterwegs.

Laut Polizei verlor er dann aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto und knallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.