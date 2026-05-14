Vollsperrung nach Unfall im Erzgebirge: Audi kracht gegen Baum
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Zwönitz - Ein junger Mann (19) ist am Mittwochabend bei einem Baum-Crash im Erzgebirge verletzt worden.
Kurz vor 22 Uhr war der Audi-Fahrer auf der Dorfchemnitzer Straße (S257) aus Richtung Zwönitz in Richtung Dorfchemnitz unterwegs.
Laut Polizei verlor er dann aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto und knallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Die Feuerwehr war im Einsatz, um die Unfallstelle auszuleuchten. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 16.000 Euro. Die Straße musste kurzzeitig voll gesperrt werden.
Titelfoto: André März