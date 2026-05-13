VW-Karambolage im Erzgebirge sorgt für Stau im Feierabendverkehr

Schneeberg - Am Mittwochnachmittag krachte es mitten im Feierabendverkehr vor dem Lidl-Markt in Schneeberg ( Erzgebirge ).

In den Unfall waren drei VW involviert. © Niko Mutschmann

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, kam es gegen 16 Uhr zu dem Unfall auf der Kobaltstraße (B169), an dem drei VW beteiligt waren.

Wie es zu dem Unfall kam und was sich genau ereignete, ist derzeit noch Teil der Ermittlungen.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge wurden zwei Personen verletzt. Die Rettungskräfte versorgten die beiden zunächst an der Unfallstelle, brachten sie aber anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bisher noch nicht bekannt.