VW-Karambolage im Erzgebirge sorgt für Stau im Feierabendverkehr
Schneeberg - Am Mittwochnachmittag krachte es mitten im Feierabendverkehr vor dem Lidl-Markt in Schneeberg (Erzgebirge).
Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, kam es gegen 16 Uhr zu dem Unfall auf der Kobaltstraße (B169), an dem drei VW beteiligt waren.
Wie es zu dem Unfall kam und was sich genau ereignete, ist derzeit noch Teil der Ermittlungen.
Aktuellen Erkenntnissen zufolge wurden zwei Personen verletzt. Die Rettungskräfte versorgten die beiden zunächst an der Unfallstelle, brachten sie aber anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.
Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bisher noch nicht bekannt.
Der Verkehr konnte zwar an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, es bildete sich dennoch ein erheblicher Rückstau auf der Bundesstraße.
Titelfoto: Niko Mutschmann