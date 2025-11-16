Alkoholisierte BMW-Fahrerin überschlägt sich auf B98: Vier Verletzte

Thiendorf - Eine alkoholisierte BMW-Fahrerin (29) hat sich am Sonntagnachmittag auf der B98 überschlagen. Vier Personen wurden verletzt.

Auf der B98 hat sich am Sonntagnachmittag eine BMW-Fahrerin überschlagen. © Roland Halkasch

Die 29-Jährige fuhr mit ihrem 3er-BMW gegen 15 Uhr auf der B98 in Richtung Thiendorf, als sie zwischen den Ortschaften Folbern und Quersa zu einem folgenschweren Überholmanöver ansetzte.

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Abend erklärte, schwenkte die Fahrerin dabei zu weit nach links aus, prallte gegen einen Baum am Straßenrand und überschlug sich anschließend.

Völlig ramponiert kam ihr Wagen auf einem angrenzenden Acker zum Stillstand.

Sowohl die Fahrerin als auch die drei weiteren Insassen des BMW erlitten infolge des Unfalls leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Wagen selbst entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Während der Unfallaufnahme wurde bei der 29-Jährigen festgestellt, dass sie mit 1,16 Promille auf dem Kessel unterwegs gewesen war.