Honda kommt von Fahrbahn ab und kracht gegen Baum: Auto unter Stamm begraben

Raschau - Am Freitagabend kam ein Honda-Fahrer im Erzgebirge von der Fahrbahn ab, fuhr dort gegen einen Baum, der daraufhin auf das Auto stürzte.

Der Baum lag quer über dem Autodach. © Niko Mutschmann

Der Fahrer war gegen 21 Uhr auf der S271 zwischen Raschau und Pöhla unterwegs. Wieso er die Kontrolle über sein Auto verlor, ist derzeit noch unklar.

Daraufhin kam der Honda nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte mit großer Wucht gegen einen Baum.

Der Baumstamm knickte anschließend um, stürzte direkt auf das Auto und drückte das Dach ein.

Beim Eintreffen der Feuerwehren aus Raschau und Pöhla befand sich der Fahrer bereits im Rettungswagen. Nach der ersten medizinischen Versorgung durch Rettungsdienst und Notarzt wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht.

Zu der Schwere der Verletzungen liegen derzeit noch keine Informationen vor.