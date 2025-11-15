Honda kommt von Fahrbahn ab und kracht gegen Baum: Auto unter Stamm begraben
Raschau - Am Freitagabend kam ein Honda-Fahrer im Erzgebirge von der Fahrbahn ab, fuhr dort gegen einen Baum, der daraufhin auf das Auto stürzte.
Der Fahrer war gegen 21 Uhr auf der S271 zwischen Raschau und Pöhla unterwegs. Wieso er die Kontrolle über sein Auto verlor, ist derzeit noch unklar.
Daraufhin kam der Honda nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte mit großer Wucht gegen einen Baum.
Der Baumstamm knickte anschließend um, stürzte direkt auf das Auto und drückte das Dach ein.
Beim Eintreffen der Feuerwehren aus Raschau und Pöhla befand sich der Fahrer bereits im Rettungswagen. Nach der ersten medizinischen Versorgung durch Rettungsdienst und Notarzt wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht.
Zu der Schwere der Verletzungen liegen derzeit noch keine Informationen vor.
Stundenlange Straßensperrung
Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle weiträumig ab und stellten den Brandschutz sicher. Anschließend wurde der umgestürzte Baum, der quer über dem Autodach lag, mit Motorsägen zerteilt, um das Auto vom Baum zu befreien.
Das Auto wurde im weiteren Verlauf abgeschleppt. Die entstandene Sachschadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.
Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die Staatsstraße vollständig gesperrt.
Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
Titelfoto: Niko Mutschmann