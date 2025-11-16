Mercedes und Seat krachen zusammen: Zwei Schwerverletzte
Lichtenstein - Schwerer Crash am Samstagabend in Lichtenstein (Landkreis Zwickau)!
Ein Mercedes-Fahrer (72) fuhr aus einem Grundstück auf die Straße Am Bahnhof in Richtung Stadtzentrum.
Dabei übersah er laut Polizei einen von rechts kommenden Seat (Fahrer: 29).
Der Seat-Fahrer versuchte noch auszuweichen, doch die beiden Autos krachten zusammen. Der Mercedes blieb auf dem Fußweg stehen, der Seat kollidierte noch mit einem Baum.
Der Fahrer des Seat wurde bei dem Unfall leicht verletzt, bei ihm ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,3 Promille. Der 29-Jährige musste zur Blutentnahme und sein Führerschein wurde sichergestellt.
"Der Mercedes-Fahrer sowie der 27-jährige Beifahrer im Seat wurden schwer verletzt in einem Krankenhaus aufgenommen", teilte die Polizei weiter mit.
Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden in Höhe von circa 45.000 Euro.
Auf der Straße Am Bahnhof kam es für etwa vier Stunden zu Verkehrsbehinderungen.
