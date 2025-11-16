Mercedes und Seat krachen zusammen: Zwei Schwerverletzte

Lichtenstein - Schwerer Crash am Samstagabend in Lichtenstein (Landkreis Zwickau )!

In Lichtenstein wurden bei einem Unfall zwei Personen schwer verletzt. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Ein Mercedes-Fahrer (72) fuhr aus einem Grundstück auf die Straße Am Bahnhof in Richtung Stadtzentrum.

Dabei übersah er laut Polizei einen von rechts kommenden Seat (Fahrer: 29).

Der Seat-Fahrer versuchte noch auszuweichen, doch die beiden Autos krachten zusammen. Der Mercedes blieb auf dem Fußweg stehen, der Seat kollidierte noch mit einem Baum.

Der Fahrer des Seat wurde bei dem Unfall leicht verletzt, bei ihm ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,3 Promille. Der 29-Jährige musste zur Blutentnahme und sein Führerschein wurde sichergestellt.

"Der Mercedes-Fahrer sowie der 27-jährige Beifahrer im Seat wurden schwer verletzt in einem Krankenhaus aufgenommen", teilte die Polizei weiter mit.