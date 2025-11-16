Vollsperrung nach Frontal-Crash auf McDonald's Kreuzung
Aue - Am Sonntagabend krachte es auf der McDonald's Kreuzung in Aue (Erzgebirge).
Laut ersten TAG24-Informationen kollidierten auf der Kreuzung der B169 und dem Autobahnzubringer (S255) aus bisher noch ungeklärten Gründen ein Kia und ein BMW.
Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
Derzeit ist die Kreuzung in Richtung Autobahn gesperrt. Wie lange die Sperrung noch anhält, ist derzeit nicht bekannt.
Beide Autos wurden stark beschädigt und müssen abgeschleppt werden. Anschließend kommt die Ölwehr zum Einsatz.
Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.
Die Feuerwehren Aue und Alberoda waren mit 25 Personen und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Zudem waren drei Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizei vor Ort.
Titelfoto: Niko Mutschmann