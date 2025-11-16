Vollsperrung nach Frontal-Crash auf McDonald's Kreuzung

Aue - Am Sonntagabend krachte es auf der McDonald's Kreuzung in Aue ( Erzgebirge ).

Der Kia und der BMW krachten auf der Kreuzung B169 und S255 frontal ineinander. © Niko Mutschmann

Laut ersten TAG24-Informationen kollidierten auf der Kreuzung der B169 und dem Autobahnzubringer (S255) aus bisher noch ungeklärten Gründen ein Kia und ein BMW.

Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Derzeit ist die Kreuzung in Richtung Autobahn gesperrt. Wie lange die Sperrung noch anhält, ist derzeit nicht bekannt.

Beide Autos wurden stark beschädigt und müssen abgeschleppt werden. Anschließend kommt die Ölwehr zum Einsatz.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.