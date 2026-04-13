Als Frau an Ampel aufs Gaspedal gerät, krachen drei Autos zusammen

Bad Schandau - Drei Autos kollidierten am Sonntagmorgen gegen 10.40 Uhr auf der B 172 in der Sächsischen Schweiz .

Zwei Fahrzeug-Insassen kamen ins Krankenhaus. © Marko Förster

Die rote Ampel an der Elbbrücke vor Augen war eine BMW-X4-Fahrerin (40) auf ihrem Weg von Königstein nach Bad Schandau vom Bremspedal gerutscht - "und geriet auf das Gaspedal", so ein Dresdner Polizeisprecher.

Das Auto machte einen Ruck nach vorn und prallte gegen einen Lexus, der wiederum auf einen VW Caddy gedrückt wurde.

Per Hubschrauber wurde ein Notarzt eingeflogen.