Schwerer Crash mit mehreren Autos in der Oberlausitz: Viele Rettungskräfte im Einsatz

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Am Freitagnachmittag wurden auf der S111 in der Oberlausitz bei einem Verkehrsunfall drei Fahrzeuge beschädigt.

Von Lea Schober

Göda (Oberlausitz) - Am Freitagnachmittag wurden auf der S111 in der Oberlausitz bei einem Verkehrsunfall drei Fahrzeuge beschädigt.

Die Feuerwehr musste auslaufende Betriebsstoffe binden.
Die Feuerwehr musste auslaufende Betriebsstoffe binden.  © Rocci Klein

Wie die Polizei Görlitz auf TAG24-Anfrage bestätigte, kam es gegen 15.15 Uhr zu einem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge.

Weitere Informationen konnte der Sprecher bislang jedoch nicht nennen, da die Kollegen am späten Nachmittag noch vor Ort im Einsatz waren.

Laut TAG24-Informationen soll offenbar ein Opel in den Gegenverkehr geraten und anschließend mit einem Peugeot und einem Volkswagen kollidiert sein.

Ab Mittwochabend: Vollsperrung auf A4 Richtung Erfurt
Sachsen Ab Mittwochabend: Vollsperrung auf A4 Richtung Erfurt

Zahlreiche Rettungswagen vor Ort könnten darauf hindeuten, dass es bei dem Unfall Verletzte gegeben haben könnte. Dies konnte die Polizei bislang jedoch noch nicht bestätigen.

Der Peugeot wurde bei dem Unfall schwer beschädigt.
Der Peugeot wurde bei dem Unfall schwer beschädigt.  © Rocci Klein
An der Unfallstelle sind mehrere Krankenwagen zu sehen.
An der Unfallstelle sind mehrere Krankenwagen zu sehen.  © Rocci Klein

Die Straße ist laut dem Sprecher weiterhin gesperrt. Eine Reinigungsfirma muss die Fahrbahn säubern, da Betriebsstoffe ausgetreten sind.

Titelfoto: Bildmontage: Rocci Klein

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