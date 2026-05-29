Schwerer Crash mit mehreren Autos in der Oberlausitz: Viele Rettungskräfte im Einsatz

Göda (Oberlausitz) - Am Freitagnachmittag wurden auf der S111 in der Oberlausitz bei einem Verkehrsunfall drei Fahrzeuge beschädigt.

Die Feuerwehr musste auslaufende Betriebsstoffe binden. © Rocci Klein

Wie die Polizei Görlitz auf TAG24-Anfrage bestätigte, kam es gegen 15.15 Uhr zu einem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge.

Weitere Informationen konnte der Sprecher bislang jedoch nicht nennen, da die Kollegen am späten Nachmittag noch vor Ort im Einsatz waren.

Laut TAG24-Informationen soll offenbar ein Opel in den Gegenverkehr geraten und anschließend mit einem Peugeot und einem Volkswagen kollidiert sein.

Zahlreiche Rettungswagen vor Ort könnten darauf hindeuten, dass es bei dem Unfall Verletzte gegeben haben könnte. Dies konnte die Polizei bislang jedoch noch nicht bestätigen.