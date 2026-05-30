Motorradfahrer (23) nach Unfall schwer verletzt, Hubschrauber muss anrücken

Schönbrunn (Bautzen) - Am Freitagabend löste ein schwerer Motorradunfall auf der Hauptstraße (S101) im Bischofswerdaer Ortsteil Schönbrunn (Landkreis Bautzen ) einen großangelegten Rettungseinsatz aus, bei dem ein Hubschrauber angefordert werden musste.

Am Freitag gegen 21.10 Uhr verlor ein 23-jähriger Motorradfahrer die Kontrolle über sein Zweirad. © Bildmontage: Rocci Klein/Roccipix

Wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 mitteilte, verlor ein 23-jähriger KTM-Fahrer gegen 21.10 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in einer Kurve die Kontrolle über sein Zweirad.

Infolgedessen stürzte der junge Mann vom Motorrad und verletzte sich dabei schwer. Kurz nach dem Vorfall eilte ein aufmerksamer Anwohner zum Ort des Geschehens, um den Fahrer erste Hilfe zu leisten. Wenig später trafen die Rettungskräfte ein.

Aufgrund der Schwere seiner Verletzung musste der KTM-Fahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Sein derzeitiger Zustand ist ungewiss.