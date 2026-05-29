Schwerer Unfall mit vier Autos auf Bundesstraße in Sachsen

Dippoldiswalde - Südlich von Dippoldiswalde hat es Freitagnachmittag einen schlimmen Unfall mit vier beteiligten Autos und zwei Schwerverletzten gegeben.

Die B170 musste nach dem Unfall gesperrt werden. © xcitepress

"Die Rettungsstelle wurde um 16 Uhr informiert", sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden am Abend gegenüber TAG24.

Demnach war der Unfall verursacht worden, weil das erste Unfallauto zwischen Schmiedeberg und Kipsdorf auf der B170 in den Gegenverkehr geraten war. Dort stieß es mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

Dabei wurden die jeweiligen Fahrer (ob Mann oder Frau war zunächst unklar) schwer verletzt. Die beiden anderen Autos waren ebenfalls in den Unfall verwickelt. Ihre Insassen seien aber nicht verletzt worden, so der Polizeisprecher.

Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Die B170 musste bis circa 18 Uhr voll gesperrt werden.