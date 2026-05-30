Audi durchbricht Zaun und rollt in Teich

Kriebstein - Im Kriebsteiner Ortsteil Ehrenberg (Landkreis Mittelsachsen ) hat sich am Samstagabend ein Audi selbstständig gemacht und ist in einen Teich gerollt.

In Ehrenberg ist am Samstagabend ein Audi in einen Teich gerollt. © EHL/Dietmar Thomas

Das Unglück passierte gegen 18.20 Uhr. Der Audi war auf einem abschüssigen Gelände geparkt und war dann plötzlich, aus bislang ungeklärter Ursache, rückwärts gerollt. Das Fahrzeug durchbrach einen Zaun und landete in einem Teich. Die Fahrt wurde durch den starken Schilfbewuchs in dem Gewässer gebremst.

Nach ersten Informationen gab es keine Verletzten, da der Audi führerlos unterwegs war.

Die Feuerwehr ist vor Ort, konnte bislang aber noch keine Maßnahmen durchführen.