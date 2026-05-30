Audi durchbricht Zaun und rollt in Teich
Kriebstein - Im Kriebsteiner Ortsteil Ehrenberg (Landkreis Mittelsachsen) hat sich am Samstagabend ein Audi selbstständig gemacht und ist in einen Teich gerollt.
Das Unglück passierte gegen 18.20 Uhr. Der Audi war auf einem abschüssigen Gelände geparkt und war dann plötzlich, aus bislang ungeklärter Ursache, rückwärts gerollt. Das Fahrzeug durchbrach einen Zaun und landete in einem Teich. Die Fahrt wurde durch den starken Schilfbewuchs in dem Gewässer gebremst.
Nach ersten Informationen gab es keine Verletzten, da der Audi führerlos unterwegs war.
Die Feuerwehr ist vor Ort, konnte bislang aber noch keine Maßnahmen durchführen.
Wie das Fahrzeug geborgen werden soll, steht noch nicht fest.
Ebenfalls is noch unklar, wie hoch der Schaden am Zaun und am Audi ist.
Titelfoto: EHL/Dietmar Thomas