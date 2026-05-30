Crash auf sächsischer Bundesstraße: Transporter erfasst Biker, Hubschrauber im Einsatz

Lossatal - Schwerer Unfall im Landkreis Leipzig : Am späten Samstagnachmittag krachten auf der B6 ein Transporter und ein Motorrad zusammen. Der Biker soll verletzt worden sein.

Der Fahrer der Ducati soll bei dem Crash mit dem Transporter Verletzungen erlitten haben. © EHL Media / Dietmar Thomas

Das Unglück ereignete sich laut Verkehrswarndienst der Polizei in Fahrtrichtung Wurzen zwischen dem Ort Luppa und dem Abzweig nach Mark Schönstädt.

Nach TAG24-Informationen vom Unfallort habe der Fahrer des Transporters wohl gegen 17 Uhr in einen Feldweg abbiegen wollen, als die Ducati gerade zum Überholen angesetzt habe. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrer verletzt worden sei.

Neben zahlreichen Rettungskräften und Feuerwehrleuten landete auch ein Hubschrauber nahe der Unfallstelle. Mit diesem soll der Verletzte ins Krankenhaus gebracht worden sein.

Die Polizei war für weitere Details zu Unfall sowie Schwere der Verletzungen des Bikers zunächst nicht zu erreichen.