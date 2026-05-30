Mehrere Verletzte bei schweren Unfällen im Erzgebirge

Aue-Bad Schlema - Zwei schwere Unfälle haben am Samstagmittag im Erzgebirge für stundenlange Verkehrsbehinderungen und teilweise auch für Sperrungen gesorgt. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

In Aue wurde ein Rollerfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. © Niko Mutschmann

Ein Unfall passierte gegen 12.45 Uhr auf der Bundesstraße 169/Schneeberger Straße auf Höhe der Bushaltestelle Diakonissenhaus in Aue.

Aus bislang unbekannten Gründen kollidierte der Fahrer eines Motorrollers mit einem Mercedes. Der Rollerfahrer erlitt schwere Verletzungen und kam nach der Erstversorgung ins Krankenhaus.

Die B169 musste an der Unfallstelle in Richtung Bad Schlema zeitweise gesperrt werden. Später wurde der Verkehr einspurig vorbeigeführt.

Laut Polizei ist die Unfallstelle mittlerweile geräumt und die Bundesstraße wieder in beide Fahrtrichtungen normal befahrbar.

Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest.

Fast zeitgleich kam es gegen 12.30 Uhr auch in Elterlein auf der S269 zwischen Langenberg und Schwarzbach zu einem schweren Crash.