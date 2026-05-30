Mehrere Verletzte bei schweren Unfällen im Erzgebirge

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Im Erzgebirge ist es am Samstagmittag zu zwei schweren Unfällen gekommen. Ein Roller- und ein Peugeot-Fahrer wurden schwer verletzt. Es gab Sperrungen.

Von Victoria Winkel

Aue-Bad Schlema - Zwei schwere Unfälle haben am Samstagmittag im Erzgebirge für stundenlange Verkehrsbehinderungen und teilweise auch für Sperrungen gesorgt. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

In Aue wurde ein Rollerfahrer bei einem Unfall schwer verletzt.
In Aue wurde ein Rollerfahrer bei einem Unfall schwer verletzt.  © Niko Mutschmann

Ein Unfall passierte gegen 12.45 Uhr auf der Bundesstraße 169/Schneeberger Straße auf Höhe der Bushaltestelle Diakonissenhaus in Aue.

Aus bislang unbekannten Gründen kollidierte der Fahrer eines Motorrollers mit einem Mercedes. Der Rollerfahrer erlitt schwere Verletzungen und kam nach der Erstversorgung ins Krankenhaus.

Die B169 musste an der Unfallstelle in Richtung Bad Schlema zeitweise gesperrt werden. Später wurde der Verkehr einspurig vorbeigeführt.

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Laut Polizei ist die Unfallstelle mittlerweile geräumt und die Bundesstraße wieder in beide Fahrtrichtungen normal befahrbar.

Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest.

Fast zeitgleich kam es gegen 12.30 Uhr auch in Elterlein auf der S269 zwischen Langenberg und Schwarzbach zu einem schweren Crash.

Peugeot bleibt nach Unfall auf Dach liegen

Bei Elterlein überschlug sich ein Peugeot auf der S269. Der Fahrer wurde verletzt.
Bei Elterlein überschlug sich ein Peugeot auf der S269. Der Fahrer wurde verletzt.  © André März

Ein Peugeot-Fahrer war auf der Landstraße in Richtung Schwarzbach unterwegs, als er in einer Linkskurve offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er fuhr in den Straßengraben und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Laut einem Reporter vor Ort bemerkten Anwohner den Unfall und eilten dem Fahrer zu Hilfe. Sie alarmierten auch Rettungswagen und Polizei. Der verletzte Fahrer kam ins Krankenhaus. An dem Peugeot entstand Totalschaden.

Auch diese Unfallstelle ist mittlerweile geräumt und der Verkehr rollt wieder auf der S269/Hauptstraße. Während des Einsatzes musste die Straße allerdings voll gesperrt werden.

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Die Feuerwehr Schwarzbach war ebenfalls im Einsatz, sicherte die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Titelfoto: Bildmontage: André März, Niko Mutschmann

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