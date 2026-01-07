Audi-Fahrer erfasst drei Fußgänger: Zwei Kinder im Krankenhaus

Plauen - Schwerer Unfall im Vogtland : Ein Audi-Fahrer erfasste drei Fußgänger, darunter zwei fünfjährige Kinder.

Die beiden Kinder (5) kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Am späten Dienstagvormittag fuhr der 67-Jährige mit seinem Audi auf der Reißiger Straße aus Richtung Chamissostraße kommend in den neuen Kreisverkehr ein.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erfasste er beim Verlassen des Kreisverkehrs in die Martin-Luther-Straße drei Fußgänger: eine 27-jährige Frau sowie zwei fünfjährige Kinder.

Die Frau wurde leicht verletzt, die Kinder schwer. Die beiden wurden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.