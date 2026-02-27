1.142
Kabinenroller prallt gegen Mauer: Fahrer verletzt
Hohenstein-Ernstthal - Am Freitagmorgen wurde ein Mann (68) in Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau) bei einem Unfall verletzt.
Der Senior war mit einem Dreirad-Kabinenroller, der nur 25 km/h fahren darf, auf der Dresdner Straße unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen eine Mauer prallte.
Der Mann wurde nach ersten Angaben der Polizei leicht verletzt. Er kam nach der Erstversorgung ins Krankenhaus.
Nach Informationen von der Unfallstelle sollen sich durch den Unfall einige Granitstufen an der Mauer verschoben haben.
Wie hoch der entstandene Schaden an dem Kabinenroller durch den Unfall ist, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen laufen.
