Kabinenroller prallt gegen Mauer: Fahrer verletzt

Hohenstein-Ernstthal - Am Freitagmorgen wurde ein Mann (68) in Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau ) bei einem Unfall verletzt.

Der Fahrer eines Kabinenrollers ist am Freitag in Hohenstein-Ernstthal gegen eine Mauer geprallt. Er wurde leicht verletzt. © Andreas Kretschel

Der Senior war mit einem Dreirad-Kabinenroller, der nur 25 km/h fahren darf, auf der Dresdner Straße unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen eine Mauer prallte.

Der Mann wurde nach ersten Angaben der Polizei leicht verletzt. Er kam nach der Erstversorgung ins Krankenhaus.

Nach Informationen von der Unfallstelle sollen sich durch den Unfall einige Granitstufen an der Mauer verschoben haben.