Lkw kracht frontal mit Toyota zusammen: Fahrer stirbt bei Überholversuch
Markranstädt - Beim Überholversuch krachte ein Toyota-Fahrer am frühen Freitagmorgen auf der B186 frontal mit einem Lkw zusammen. Der 74-Jährige erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen!
Der Mann war gegen 6.36 Uhr von dem Schkeuditzer Ortsteil Dölzig aus in Richtung Priesteblich (Markranstädt) unterwegs.
"Nach ersten Erkenntnissen überholte er einen Lkw und kollidierte dabei frontal mit einem entgegenkommenden Lkw", bestätigte Polizeisprecher Moritz Peters.
Der Fahrer wurde dabei mit schwersten Verletzungen in seinem Toyota eingeklemmt.
Laut Informationen vom Unfallort befreite die Feuerwehr den Mann, musste dafür die Tür und das Lenkrad entfernen.
Die im Anschluss eingeleiteten Reanimationsversuche verliefen erfolglos. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.
Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.
Die B186 ist seit mehreren Stunden beidseitig voll gesperrt.
Erstmeldung vom 27. Februar, 9.28 Uhr. Aktualisiert um 14.25 Uhr.
Titelfoto: Montage: Michael Strohmeyer ; EHL Media/Erik-Holm Langhof