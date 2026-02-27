Unfall-Chaos in Sachsen: Lkw kippt im Kreisverkehr um, kurz darauf knallt es erneut

Rammenau - Die B98 bei Rammenau (Landkreis Bautzen ) ist seit Freitagvormittag infolge eines Lkw-Unfalls voll gesperrt.

Auf der B98 in Rammenau ist ein Laster im Kreisverkehr umgekippt. © RocciPix

Aus bisher ungeklärter Ursache war gegen 10.30 Uhr ein Laster im Kreisverkehr umgekippt, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Nachmittag erklärte.

Da die Unfallaufnahme noch in vollem Gange ist, konnte die Polizei noch keine Angaben zu Verletzten oder zur Höhe des entstandenen Sachschadens machen.

Die Vollsperrung an der Unfallstelle soll nach Angaben des Polizeisprechers "demnächst" aufgehoben werden können. Bilder zeigen, wie der Laster mithilfe zweier Kräne wieder aufgerichtet wird.

Während die Bergungsmaßnahmen andauern, um das tonnenschwere Gerät von der Fahrbahn zu bekommen, kam es am Ende des sich infolge des Crashs gebildeten Staus zu einem weiteren Unfall.

Zwischen Rammenau und der Auffahrt nach Burkau stießen mehrere Fahrzeuge zusammen. Auch hierzu konnte die Polizei noch keine weiteren Angaben machen.